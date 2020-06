PS5, quanto costerà: prezzo e nuovi giochi

L’attesa è finita, PS5 si è svelata al mondo. Elegante e modera. Accattivante e con una grande voglia di stupire. Intorno alle 23 e 30 di ieri sera Sony ha aperto il sipario sulla sua nuova creatura, con un video reveal che sembra aver accontentato tutti, almeno per quanto riguarda la parte estetica. L’evento è poi continuato con una serie di annunci riguardanti i giochi disponibili al lancio.

La prima domanda, probabilmente è stata: sì, ma quanto costa? Questo non è ancora stato reso noto ufficialmente, ma è stato fornito un importante indizio. Ossia che usciranno due versioni distinte. Una con il lettore ottico per leggere il supporto fisico, l’altra senza lettore e quindi solo digitale. E in quest’ottica ci sono due ipotesi. La prima che la PS5 costi 499 senza drive ottico e 599 con il drive. L’altra ipotesi, più pessimistica, che il prezzo sia gonfiato in questo modo: senza drive ottico 599, con 699.

Quali sono i giochi PS5?

Sony ha voluto svelare i titoli che saranno pronti già al momento del rilascio della console e nei messi immediatamente successivi. Sono 28, molti dei quali esclusive e quindi create da team interni dell’azienda. Non mancano le sorprese così come i seguiti di saghe diventate punte di diamante del catalogo Sony, come ad esempio Horizon. Di seguito l’elenco completo:

Astro’s Playroom

Bugsnax

Deatloop

Demon’s Souls

Destruction All Stars

Ghostwire: Tokyo

Godfall

Goodbye Volcano High

Gran Turismo 7

Grand Theft Auto V e Grand Theft Auto Online

Hitman 3

Horizon The Forbidden West

Jett: The Far Shore

Kena: Bridge of the Spirits

Marvel’s Spider-Man Miles Morales

Nba 2K21

Oddworld Soulstorm

Pragmata

Project Athia

Ratchet

Resident Evil Village

Returnal

Sackboy A Big Adventure

Solar Ash

Stray

Tribes of Midgard

The Pathless