Psg, Kylian Mbappé contro la campagna abbonamenti del club

Kylian Mbappé contro la campagna abbonamenti del Psg. Il motivo? L’attaccante francese non ha preso bene il fatto che la società francese, per invitare i tifosi ad abbonarsi per la prossima stagione, abbia messo sotto i riflettori solo il giovanissimo fuoriclasse. Mbappé lo ha scritto a chiare lettere sui social.

Ha scritto l’attaccante: “Ho appena preso parte alla visione della campagna abbonamenti del club per la stagione 23/24. In nessun momento sono stato informato del contenuto dell’intervista con il mio interlocutore. Sembrava un colloquio di base in una giornata di marketing del club. Non sono d’accordo con questo video pubblicato”.

E ancora, si legge sui profili social dell’attaccante francese: “Ecco perché mi batto per i diritti di immagine individuali. Il PSG è un grande club e una grande famiglia, ma non è certo Kylian Saint-Germain. Cordiali saluti, Kylian Mbappe”.

G.