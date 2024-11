Pullman a fuoco allo Sheraton Golf: nessun ferito

Un incendio ha completamente distrutto un pullman turistico parcheggiato in via Salvatore Rebecchini, nei pressi dello Sheraton Golf di Roma. L’episodio si è verificato questa mattina intorno alle 6:20, richiedendo un intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco.

Pullman a fuoco a Roma

La sala operativa del Comando di Roma ha inviato sul posto la squadra dell’Eur 11/A, supportata da un’autobotte, per domare le fiamme. Nonostante la rapidità dei soccorsi, l’incendio ha devastato completamente il mezzo, coinvolgendo parzialmente anche un secondo pullman nelle vicinanze. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita nell’incidente.

Le operazioni di spegnimento si sono concluse senza ulteriori complicazioni, ma l’evento ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, intervenute per accertare le cause del rogo. Al momento non è chiaro se l’incendio sia stato accidentale o se vi siano altre circostanze da considerare.

L’area è stata messa in sicurezza e i rilievi sono tuttora in corso per determinare le dinamiche esatte dell’accaduto. L’episodio ha destato preoccupazione tra i presenti, sottolineando l’importanza di mantenere alta l’attenzione su sicurezza e prevenzione in contesti pubblici e turistici.

In aggiornamento.