Punti patente, come funziona: i modi per controllare

(Adnkronos) –

Patente di guida, come si fa a verificare quanti punti abbiamo? Le strade percorribili sono tre ricorda la Studio Cataldi. Innanzitutto, è possibile registrarsi gratuitamente sul portale dell’automobilista, creato con il patrocinio del ministero delle infrastrutture e dei Trasporti. La registrazione richiede l’inserimento di alcuni dati necessari per identificare correttamente il richiedente. In particolare vengono richiesti il nome, il cognome e il codice fiscale. Occorre inoltre inserire la propria data di nascita, l’indirizzo di residenza e il numero della patente. Un ultimo dato richiesto è l’indirizzo email, sul quale si riceverà la conferma di creazione dell’account. Eseguita la registrazione, si potrà in pochi istanti verificare il saldo dei propri punti. Ma non solo: il portale dell’automobilista offre ai cittadini numerosi altri interessanti servizi relativi al mondo dei veicoli. E’ possibile accedere anche con Spid.

Un altro modo, ancora più semplice, per verificare il numero di punti patente è quello di utilizzare il telefono. Componendo il numero 848.872.872 è infatti possibile eseguire il controllo in pochi istanti. Il servizio è disponibile sette giorni su sette al costo di una telefonata urbana. Presa la linea, a rispondere è una voce registrata che chiede una serie di informazioni da fornire in maniera interattiva.

Bisognerà, infatti, digitare la data di nascita inserendo due cifre per il giorno, due cifre per il mese e quattro cifre per l’anno. Fatta questa operazione, la voce richiede l’inserimento del numero della patente decurtato delle lettere e seguito dal tasto cancelletto (#). A questo punto il gioco è fatto: la voce registrata comunica il saldo dei punti.

Si precisa, tuttavia, che il servizio di comunicazione telefonica dei punti patenti è utilizzabile solo da telefono fisso e non da cellulare.

Inoltre, i possessori di iPhone, iPad e iPod touch hanno un ulteriore strumento a loro disposizione: l’App iPatente, predisposta dalla Motorizzazione civile e scaricabile gratuitamente dall’App Store o da Google Play. Con tale strumento è possibile tenere sempre sotto controllo il proprio punteggio, collegandosi ai contenuti presenti sul sito Il portale dell’automobilista. Di conseguenza, per utilizzarla è necessario essere prima registrati su tale sito.

Il collegamento con il portale fa sì che tale App offra anche numerosi altri servizi come quello di monitorare la scadenza del bollo e della revisione del proprio veicolo.