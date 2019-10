Pupo, chi è Enzo Ghinazzi, il cantante e presentatore ospite di Barbara D’Urso: età, carriera, vita privata, gioco d’azzardo, bigamia, figlie, amori, tradimenti, flirt, gossip, segreti

Tutti conoscono Pupo come cantante: il celebre artista toscano, nome d’arte di Enzo Ghinazzi, però è molto più di un cantante: è presentatore, un uomo di mondo, un frequente ospite di salotti televisivi, ma anche uno scrittore e un uomo la cui vita privata è a dir poco un romanzo.

E allora, se volessimo indagare su di lui, chi è Pupo? Scopriamo tutto sul personaggio amato dal pubblico e sull’uomo che si nasconde dietro lo pseudonimo.

Pupo, chi è Enzio Ghinazzi, il cantante: anni, successi, figlie, amori, tradimenti, flirt, gossip, segreti e gioco d’azzardo

Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, è senza dubbio uno dei cantautori italiani più famosi di sempre. Tutti hanno cantato almeno una volta Gelato al cioccolato e Su di noi.

Ma quanto ne sappiamo dell’uomo dietro l’artista? Chi è Pupo davvero?

Enzo Ghinazzi è nato a Ponticino (in provincia di Arezzo) l’11 settembre 1955, sotto il segno zodiacale della Vergine. I suoi genitori Fiorello Ghinazzi e Irene Bozzi sono sempre stati grandi appassionati di musica, di canto e di recitazione, invogliando il figlio a seguire le loro orme.

Fin dai primi anni decide di seguire la carriera cantando assieme ad un gruppo di amici nei locali della sua zona. Enzo si è fatto subito una certa fama interpretando canzoni di grandi artisti, ma anche come assiduo giocatore d’azzardo.

Cresciuto nel bar del suo paese, che lui stesso ha più volte definito una bisca, ha sempre pensato che fosse normale giocare. Anzi, Enzo ha iniziato a lavorare proprio per potersi permettere questo vizio. Nel corso della sua carriera, più volte si è ritrovato senza soldi per colpa della malattia del gioco.

Nel 1975 Enzo Ghinazzi ha iniziato ufficialmente la sua carriera da cantante, con il nome d’arte Pupo. Negli anni seguenti sono arrivati i suoi primi, grandi successi che ancora oggi sono considerati patrimonio del pop italiano.

Ma la carriera di Pupo è ampia: è stato anche ospite, inviato speciale e persino presentatore di diversi programmi televisivi, quali i game show Reazione a catena e I Raccomandati, la trasmissione Volami nel cuore e l’edizione 2018 di Stra Factor (nei panni di giurato).

Pupo, chi è Enzio Ghinazzi, il cantante: la complicata vita privata. Moglie, figlie, figlia extra matrimonio e bigamia

Pupo Pupo: moglie e figlie Enzo Ghinazzi ha una vita sentimentale piuttosto ingarbugliata. Si è innamorato giovanissimo di Anna, e nel luglio 1974 i due si sono sposati. La coppia ha avuto due figlie, Ilaria e Clara.

Alcuni anni dopo, Pupo ha riconosciuto la sua terza figlia Valentina, nata da una sua breve relazione con una fan. Le cose si sono complicate quando, sul finire degli anni ’80, Pupo si è innamorato (anche) della sua manager Patricia Abati. In un primo momento i due si sono frequentati di nascosto, ma alla fine il cantante ha deciso di uscire allo scoperto.

Tutt’oggi, Pupo vive in una situazione di bigamia (non ufficiale, naturalmente, dal momento che è sposato solo con Anna). Le due donne, secondo quanto dichiarato dal cantante sono in buoni rapporti. Non sotto lo stesso tetto, però. Anna e Pupo abitano insieme a Ponticino, mentre Patricia vive a Firenze e trascorre con il suo amante alcune vacanze e le settimane passate in tour per i concerti.

Pupo Oltre ad essere marito, amante e padre, Pupo è anche nonno. Sua figlia Ilaria ha avuto due bambini: Leonardo nel 1999 e Viola nel 2010. Nel 2012 il cantante è diventato nonno per la terza volta con la nascita di Matteo, figlio di Valentina.

La situazione sentimentale di Pupo, se oggi sembra così complicata, in passato ha raggiunto vette ben più alte. In un’intervista radiofonica a La Zanzara, il cantante ha rivelato di aver avuto un periodo…”compulsivo”, durante il quale ha avuto rapporti omosessuali e con trans.