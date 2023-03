Putin accoglie con calore Xi, ma Washington avverte: “No a qualsiasi cessate il fuoco che possa scaturire da questa visita”

“Negli ultimi anni, la Cina ha compiuto un colossale balzo in avanti, e in tutto il mondo questo suscita interesse e purtroppo provoca anche invidia” così, omaggiando il suo illustre ospite, ed alludendo sarcasticamente agli Stati Uniti, il presidente Putin ha accolto l’arrivo al Cremlino del leader cinese Xi Jinping.

Putin a Xi: “Ho familiarizzato con le vostre proposte, discuteremo di tutte queste questioni, compresi i vostri suggerimenti”

Come annunciato, il numero uno di Pechino – sperando di poter conferire anche con Zelensky – ha deciso di recarsi in Russia per discutere le sue proposte per arrivare ad un tavolo negoziale tra Kiev e Mosca. Un piano rispetto al quale il presidente russo ha detto di aver “familiarizzato. Come sai, noi siamo sempre pronti a negoziati” ha infatti spiegato lo Zar al suo interlocutore, aggiungendo che “Discuteremo di tutte queste questioni, compresi i vostri suggerimenti“.

Putin a Xi: “Una visita fruttuosa, che darà nuovo slancio allo sviluppo sano e stabile delle relazioni fra Russia e Cina, di partenariato globale e di cooperazione strategica”

Poi, davanti ai media, come ha riportato l’agenzia di stampa Ria Novosti, stringendo la mano al leader cinese, Putin ha tenuto a rimarcare che è “fiducioso che la visita sarà fruttuosa. Una missione che darà nuovo slancio allo sviluppo sano e stabile delle relazioni fra Russia e Cina, di partenariato globale e di cooperazione strategica”.

Xi a Putin: “Mio caro amico. Sono molto lieto di compiere, su tuo invito, un’altra visita di Stato in Russia, soprattutto subito dopo la mia rielezione”

Dal canto suo, parlando anch’egli davanti ai media (poi i due si sono chiusi in una sala del Cremlino), Xi ha replicato: “Caro presidente Putin, mio caro amico. Sono molto lieto di compiere, su tuo invito, un’altra visita di Stato in Russia, soprattutto subito dopo la mia rielezione a Presidente della Repubblica popolare cinese. E ho scelto la Russia come primo Paese da visitare“.

Xi a Putin: “Grazie alla tua forte leadership, la Russia ha compiuto significativi progressi nel raggiungere la prosperità negli anni recenti”

Poi il presidente cinese ha tenuto a supportare il leader russo affermando che “So che il prossimo anno ci sarà un’altra elezione presidenziale nel tuo Paese. Grazie alla tua forte leadership, la Russia ha compiuto significativi progressi nel raggiungere la prosperità negli anni recenti. Sono sicuro che il popolo russo ti sosterrà nei tuoi buoni sforzi“.

Xi a Putin: “Entrambi i nostri Paesi stanno compiendo grandi sforzi per lo sviluppo e la prosperità. Insieme raggiungeremo sicuramente degli obiettivi”

Quindi Xi ha lanciato un chiaro segnale d’intesa affermando che “Entrambi i nostri Paesi stanno compiendo grandi sforzi per lo sviluppo e la prosperità. Ci siamo posti il ​​compito di realizzare la modernizzazione secondo il modello cinese. Anche la Russia ha obiettivi ambiziosi“. Inoltre, il numero uno di Pechino si è detto fiducioso che “con la nostra cooperazione e stretta interazione, raggiungeremo sicuramente questi obiettivi“.

Xi a Putin: “E’ vero che i nostri Paesi condividono gli stessi obiettivi o alcuni obiettivi simili, possiamo collaborare per raggiungere i nostri obiettivi”

La Cnn ha riportato che Xi ha poi aggiunto: “E’ vero che i nostri Paesi condividono gli stessi obiettivi o alcuni obiettivi simili” e, impegnandoci per “la prosperità, possiamo collaborare per raggiungere i nostri obiettivi“.

Putin-Xi, la Casa Bianca: “Un appello per un cessate il fuoco in questo momento non farebbe che ratificare l’occupazione della Russia dando a Putin tempo per equipaggiarsi, prepararsi e ricominciare”

Tuttavia, mentre mezzo mondo ripone in questa visita la speranza di poter iniziare a lavorare per una tregua al conflitto in Ucraina, la Casa Bianca si mostra invece scettica, se non addirittura pessimista: “Un appello per un cessate il fuoco in questo momento non farebbe che ratificare l’occupazione della Russia e darebbe a Putin più tempo per equipaggiarsi, prepararsi e ricominciare le operazioni in un momento e in un luogo a sua scelta“, ha affermato John Kirby, portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, chiamato dalla Cnn a commentare questo incontro.

Putin-Xi, la Casa Bianca: “Gli Stati Uniti respingerebbero qualsiasi appello a un cessate il fuoco che possa scaturire dalla visita di Xi”, il loro è un “matrimonio d’interesse”

Certo non depone a favore della pace l’atteggiamento degli Stati Uniti, visto che l’Amministrazione Biden “segue molto, molto attentamente” gli sviluppi di questo incontro ma, avvertono, “Gli Stati Uniti respingerebbero qualsiasi appello a un cessate il fuoco che possa scaturire dalla visita di Xi a Mosca”. Questo perché, ha tenuto a sottolineare Kirby, “i rapporti tra Russia e Cina sono un matrimonio d’interesse“. Una dichiarazione forte che mette Washington in una posizione discutibile, perché se veramente si creassero i presupposti per un cessate il fuoco, non tanto la Nato, quanto invece la Ue (economicamente disastrata dalla guerra), difficilmente seguirebbe gli Stati Uniti nel non accettare…

