Putin-Biden, vertice a Ginevra 15 e 16 giugno

Il vertice tra Vladimir Putin e Joe Biden si terrà a Ginevra il 15 e il 16 di giugno. Lo ha anticipato Cnn, citando fonti dell’Amministrazione americana. Biden si recherà in Svizzera a conclusione del suo primo viaggio all’estero dall’insediamento, si precisa.

In precedenza il quotidiano russo Kommersant aveva fatto sapere che l’incontro, nelle stesse date citate dalla Cnn, sarebbe andato in scena in un “Paese terzo”. A delineare l’intesa sono stati ieri a Ginevra gli inviati dei Presidenti di Russia e Stati Uniti, Nikolai Patrushev e Jake Sullivan.

L’agenda di Putin intanto, come ha confermato il Cremlino almeno in parte, dovrebbe prevedere un incontro con il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko. “Se l’incontro si terrà effettivamente, il Presidente Lukashenko avrà di certo una opportunità di fornire al capo di Stato russo una spiegazione sulle circostanze e le cause di quello che è accaduto”, in relazione al dirottamento del volo Ryanair e il successivo arresto del giornalista Roman Protasevich e della sua compagna, la giovane russa Sofia Sapega.

“Renderemo presto note la data e il luogo dell’incontro”, ha quindi spiegato il portavoce, Dmitry Peskov. Una eventuale assistenza di Mosca a Minsk “in relazione al volo Ryanair dipende su quello che la Bielorussia dirà all’incontro con Putin”, ha quindi concluso Peskov.