Putin: “Chi cerca di isolare la Russia si fa male da solo”

(Adnkronos) – La Russia è riuscita a sostituire le importazioni nei settori chiave per la sovranità del Paese ma “non ha intenzione di disconnettersi dalle tecnologie delle economie avanzate”, ha affermato Vladimir Putin, nel suo intervento al Forum economico euroasiatico in programma oggi a Bishek, in cui ha spiegato che “nessuno sarà in grado di separare un Paese come la Russia, stanno cercando di metterci all’angolo, ma è irrealistico, impossibile nel mondo contemporaneo”. “Chi cerca di isolare la Russia si fa male da solo”.

Putin è intervenuto in video collegamento da Mosca, sentendosi in dovere di precisare che “lo sviluppo dell’integrazione euroasiatica non è connessa alla congiuntura attuale”, vale a dire, all’operazione militare speciale delle forze russe in Ucraina.

Il leader del Cremlino ha quindi sollecitato il consolidamento degli sforzi dei Paesi membri per sviluppare i settori dell’alta tecnologia dell’economia e la digitalizzazione”. E’ necessario, ha aggiunto, “approfondire i processi di integrazione per offrire diretti vantaggi a economie e cittadini dei Paesi dell’Unione (fanno parte dell’Unione economica euroasiatica, Russia, Bielorussia, Armenia e Kirghizistan, ndr), citando le “condizioni geopolitiche”.

Putin ha poi detto che l’uscita di compagnie straniere dalla Russia potrebbe essere uno sviluppo positivo, perché la loro nicchia di mercato sarà occupata, e assicurato che “non vi è nulla di male” se molti esperti del settore It si sono trasferiti, dopo il 24 febbraio, in Armenia.