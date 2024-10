Putin compie 72 anni

Il presidente russo Vladimir Putin ha compiuto oggi – 7 ottobre 2024 – 72 anni. E per la 21° volta festeggerà il suo compleanno occupando la più alta carica dello Stato.

Come negli anni passati, riporta la Tass, il capo dello Stato festeggerà il suo compleanno lavorando.

Putin inizia a ricevere congratulazioni dai leader stranieri tramite telegrammi e telefonate al mattino. A metà della giornata poi diversi incontri di lavoro privati. In serata, Putin incontrerà i capi di Stato della Csi, riuniti a Mosca in vista del vertice di domani.

Putin non parla del suo compleanno in pubblico – sottolinea l’agenzia russa – e cerca di evitare di attirare l’attenzione sull’argomento. “È il mio compleanno, non è una festa nazionale. Mi sembra immodesto esagerare l’importanza di questo evento”, ha detto il capo dello Stato.

Preferisce festeggiare il 7 ottobre con amici e parenti. Malgrado il suo fitto programma, il presidente cerca di concedersi almeno una sera per la sua famiglia.