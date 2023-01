“Putin è malato da molto tempo, morirà in fretta”, assicura il capo dell’intelligence ucraina

“Putin è malato da molto tempo, morirà in fretta”, assicura il capo...

Il presidente russo Vladimir Putin? “E’ malato da molto tempo, sono sicuro che abbia il cancro. Penso che morirà in fretta. Spero presto“. Ne è convinto il capo dell’intelligence militare ucraina, Kyrylo Budanov il quale, nel corso di un’intervista rilasciata all’emittente statunitense ‘Abc’, si è detto certo che, gravemente minato dal cancro, lo ‘Zar’ è ormai destinato a morte certa.

Budanov: le conferme giunte da fonti interne al Cremlino, ‘intercettate’ dagli uomini ‘dei servizi’ di Kiev

In realtà della ‘presunta’ grave malattia del presidente russo (che in realtà in molti hanno attribuito ad una patologia progressiva), se ne parla già da diversi mesi ma, stando a quanto riferito da Budanov, a confermare tutto ciò sarebbero state direttamente alcune fonti interne al Cremlino, ‘intercettate’ dagli uomini ‘dei servizi’ di Kiev.

Budanov: “La Russia subirà una trasformazione che non deve spaventarci, sarà un beneficio per tutto il mondo”

“Questa guerra – ha poi aggiunto il capo dell’intelligence militare ucraina – deve finire prima della sua morte… vinceremo nel 2023“. Tale è la convinzione dell’imminente ‘dipartita dell’attuale presidente russo’ che, addirittura, gli ucraini hanno già ipotizzato gi scenari che andranno a prefigurarsi in vista dei cambiamenti di potere che si consumeranno in Russia: “Non dovremmo spaventarci di questa trasformazione, perché sarà un beneficio per tutto il mondo“, ha ‘assicurato’ Budanov.

Max