“Putin ha paura di morire, non penso che userà l’arma nucleare contro di noi”, Zelensky ci ripensa

Pur di non far sì che l’occidente mollasse di un centimetro la tutela dell’Ucraina attraverso – soprattutto – l’invio di mezzi ed armi, per settimane ha allertato tutto e tutti ‘avvertendo’ che Mosca sarebbe stata prossima ad un attacco con ari con convenzionali.

Ora però, che negli ultimi tempi l’occidente – e parte degli Stati Uniti – hanno iniziato a realizzare che continuare a sostenere questa guerra sta costando un prezzo tropo alto, si è finalmente tornati (seppure lentamente) a parlare di ‘iniziative diplomatiche’ per un rapido cessate il fuoco. Oltretutto anche il Cremlino ha più volte ribadito la propria disponibilità a sedersi intorno ad un tavolo per avviare un negoziato.

Zelensky è intervenuto oggi in video-conferenza in un summit organizzato dal New York Times

Dunque, chissà, ‘gelo a parte’, forse anche l’avvento della festa natalizia deve in qualche modo aver toccato il cuore del presidente Zelensky il quale, intervenendo oggi in video-conferenza al summit ‘DealBook’, organizzato dal New York Times, riguardo alla ‘minaccia russa’ – ed a Putin in particolare – ha affermato che ”Non penso che userà le armi nucleari nella guerra in Ucraina”.

Zelensky: “Vladimir Putin vuole rimanere in vita”, per questo non farà ricorso alle armi nucleari

Secondo il numero di Kiev la questione è abbastanza ovvia, ha poi aggiunto: “Vladimir Putin vuole rimanere in vita” dunque, ha poi aggiunto Zelensky, per questo motivo difficilmente lo Zar deciderà di ricorrere al nucleare come arma nel attuale confitto.

Max