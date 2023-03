Putin-Kadyrov, incontro a Mosca con messaggio ‘speciale’ – Video

(Adnkronos) – Vladimir Putin riceve Ramzan Kadyrov al Cremlino. Il presidente russo incontra il leader ceceno e il faccia a faccia viene documentato da un video diffuso dalle autorità russe e rilanciato su Telegram da Anton Gerashenko, consulente del ministero dell’Interno ucraino. “Caro Vladimir Vladimirovich, i combattenti della Repubblica cecena stanno servendo con successo nella zona dell’operazione speciale. Eseguiamo tutti i tuoi ordini e siamo pronti ad agire fino alla fine della guerra”, le parole di Kadyrov secondo Gerashenko.

“Gli abitanti della regione sostengono totalmente l’operazione speciale militare e la considerano necessaria per raggiungere gli obiettivi. Non ti deluderemo”, aggiunge Kadyrov leggendo un messaggio, come si nota, scritto a caratteri enormi: in un foglio A4, come si vede, entrano poco più di 10 righe. “Vedo come i tuoi uomini stanno combattendo nell’operazione speciale militare. Porta loro il mio saluto, grazie di cuore”, replica Putin.