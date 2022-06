“Putin minaccia Finlandia e Svezia? Nato pronta a ogni eventualità”

(Adnkronos) – “Noi siamo pronti a ogni eventualità”. Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha replicato così al presidente russo Vladimir Putin, che ha ‘minacciato’ risposte all’ingresso di Finlandia e Svezia nell’Alleanza. “Prendiamo nota del messaggio di Mosca – ha detto Stoltenberg, nella conferenza stampa finale del vertice di Madrid – che non cambia” la decisione di ammettere i due Paesi nell’Alleanza, “li proteggeremo e siamo pronti a ogni eventualità”.

La guerra brutale di Putin è inaccettabile”, Mosca “ritiri le sue forze dall’Ucraina e metta fine al conflitto”. E’ quanto ha ribadito il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, parlando nella conferenza stampa al vertice di Madrid.

Svezia e Finlandia firmeranno formalmente i protocolli di adesione alla Nato martedì prossimo. Lo ha annunciato il segretario generale dell’Alleanza atlantica Jens Stoltenberg al termine del vertice di Madrid.

UE: “SOLO PKK IN LISTA ORGANIZZAZIONI TERRORISTICHE” – “Per quanto riguarda le relazioni bilaterali di Svezia e Finlandia con la Turchia bisogna chiedere a loro. Nell’Ue abbiamo una definizione comune delle organizzazioni terroristiche: se consideriamo un’organizzazione come terrorista, viene inclusa nella lista Ue”. E “per l’Ue solo il Pkk è nella lista delle organizzazioni terroristiche”. Lo specifica il portavoce della Commissione Europea per gli Affari Esteri Peter Stano. La Turchia considera come organizzazioni terroristiche, oltre al Pkk, anche l’Ypg e il Pyd, formazioni curde basate in Siria e in prima linea nella lotta contro l’Isis. L’accordo siglato tra Ankara, Helsinki e Stoccolma per consentire alle ultime due di aderire alla Nato ha una formulazione vaga, che ha destato preoccupazioni nelle comunità di rifugiati curdi in Svezia e Finlandia.