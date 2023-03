Putin: “Per 8 anni abbiamo cercato di convincere tutti a risolvere il problema del Donbass, ed ora combattiamo per sopravvivere”

Da una parte, come scriviamo in un altro articolo, il suo portavoce – Peskov – che, parlando di un possibile negoziato di pace con l’Ucraina, ha ribadito che al momento, visto che Kiev si ostina ad ignorare gli ultimi sviluppi e le nuove realtà, l’unica ozpione è proseguire cn l’operazione militare speciale.

Putin: “La Russia sta conducendo in Ucraina una lotta per la sopravvivenza dello Stato, per creare le condizioni per lo sviluppo del Paese e per il futuro dei nostri figli”

Poco dopo a parlare è stata la volta dello stesso Putin il quale, ha subito tenuto a ribadire che la Russia sta conducendo in Ucraina una ”lotta per la sopravvivenza dello Stato”, e per ”creare le condizioni per lo sviluppo del Paese e per il futuro dei nostri figli”. Nel corso della visita effettuata nella regione orientale della Buriazia, in una fabbrica dell’aviazione, il numero uno del Cremlino ha poi tenuto a rimarcare che ”Molti di noi, e ancora di più i paesi occidentali, hanno scoperto che le basi della stabilità di Mosca sono molto più forti di quanto si pensasse prima“, tanto è, ha aggiunto, “che lo scorso anno è andato a beneficio della Russia. E’ diventata più forte e sovrana’‘.

Putin: “Abbiamo cercato per otto anni di convincere i nostri cosiddetti partner a risolvere il problema del Donbass in modo pacifico, ma ora si scopre che ci hanno ingannati”

Dunque, ha poi concluso il numero uno del Cremlino, “siamo arrivati alla situazione attuale perché sul Donbass ci hanno preso in giro, e hanno ignorato i nostri appelli a risolvere la situazione in modo pacifico. Abbiamo cercato per otto anni di convincere i nostri cosiddetti partner a risolvere il problema del Donbass in modo pacifico, ma ora si scopre che ci hanno semplicemente ingannato. Tutto ciò ha portato alla situazione attuale”.

Max