Qatar 2022, Giroud rincorre la storia contro la Danimarca: può battere record Henry

(Adnkronos) –

Olivier Giroud contro la Danimarca, per la seconda partita della nazionale francese a Qatar 2022, rincorre la storia. Basta un gol all’attaccante del Milan per superare Thierry Henry come miglior marcatore della storia dei ‘Bleus’.

Giroud, con 51 gol in 115 partite della nazionale, attualmente è pari in classifica con Thierry Henry (123 presenze e 51 gol). Al terzo posto in classifica c’è Antoine Griezmann con 111 presenze e 42 gol. Al quarto posto c’è le ‘Roi’ Michel Platini con 72 presenze e 41 gol. Dopo il suo forfait all’ultimo minuto Karim Benzema, 97 partite in nazionale e 37 gol, dovrà aspettare un po’ prima di poter cercare di scalare la classifica all time francese.

Il primo gol di Giroud 2012 in nazionale risale al 29 febbraio durante l’amichevole Germania-Francia. Contro la Danimarca l’attaccante del Milan ha già segnato il 29 marzo 2015 e l’11 ottobre 2015 (2 gol).