Qatar 2022, Le Monde: “Francia non sa venderle sottomarini ma sa affondare l’Australia”

(Adnkronos) – “Non riesce a venderle i sottomarini, ma la Francia sa come affondare l’Australia” ai mondiali in Qatar. “Da Kazan”, in occasione del Mondiale 2018, “a Al-Wakrah, sono passati 4 anni e mezzo, 5 mila chilometri di distanza e due gol in più. Ma anche un’altra storia da scrivere per il proseguimento del mondiale. In Russia i ‘Bleus’ avevano iniziato la competizione con quale imprecisione (2-1) prima di un finale perfetto. Nello stadio Al-Janoub, la cui architettura ricorda che il Qatar ha trovato delle perle prima di vendere del gas, i campioni del Mondo hanno segnato gol su gol (4-1). La vittoria è ampia, a tratti bella ma non risolve tutti i dubbi”. Così ‘Le Monde’ commenta la prima vittoria della nazionale francese contro l’Australia.

“L’avversario non cambia, i suoi limiti neanche. Ma durante una giornata in cui il concetto di ‘piccola squadra’ è stato silurato dall’Arabia Saudita contro l’Argentina (2-1), la performance degli uomini di Didier Deschamps va apprezzata per quella che è: “una prestazione di buona qualità nell’insieme'”, scrive il quotidiano francese ricordando che nelle ultime sei partite la Francia ne ha vinta una sola.

Questa vittoria, osserva ‘Le Monde’, “non basta ancora a dare definitivamente torto ai pessimisti, agli scettici e a tutti quelli che prevedono i francesi presto su un volo Doha-Parigi”.