Qatar 2022, passaggio agli ottavi: ecco i criteri e le regole

(Adnkronos) – Si chiuderà venerdì la fase a giorni del Mondiale in Qatar. La corsa agli ottavi di finale sta entrando nel vivo, differenza reti, gol segnati e anche cartellini gialli e rossi potrebbero entrare in gioco per decidere le 16 qualificate e chi, delle 32 partecipanti, dovrà tornare a casa.

Alcuni degli 8 gironi vedono le squadre appaiate e all’orizzonte si prefigura un arrivo a pari punti, ma cosa accade in un caso del genere? Se due o più squadre dello stesso girone sono a pari punti dopo il completamento della fase a gironi, si applicheranno i criteri nell’ordine seguente per determinare la classifica. Primo step: maggior numero di punti ottenuti in tutte le partite del girone; differenza reti migliore in tutte le partite del girone; maggior numero di gol segnati.

Se due o più squadre dello stesso gruppo dovessero trovarsi ancora in una situazione di parità dopo aver valutato i 3 criteri appena elencati, la classifica sarà così determinata: maggior numero di punti ottenuti nello scontro diretto; differenza reti migliore nello scontro diretto; maggior numero di gol segnati nello scontro diretto; punteggio di condotta di squadra più alto relativo al numero di cartellini gialli e rossi ottenuti (-1 punto per il giallo, -3 punti per rosso da doppio giallo, -4 per rosso diretto, -5 in caso di giallo e poi rosso diretto); sorteggio da parte della Fifa.