Qatargate, Renzi: “Panzeri via da Pd dicendo che ero contro valori sinistra…”

(Adnkronos) – “Tutto è nato da un ex parlamentare europeo che se ne andò dal Pd perchè diceva che io ero contro i valori della sinistra. Ma quali erano questi valori?”. Lo ha detto Matteo Renzi a Mattino cinque parlando del Qatargate.

“Le responsabilità penali sono personali. Certo è che in alcuni casi c’è una sorta di doppia morale, di ipocrisia, questo vale soprattutto a sinistra. Quando le cose le fanno gli altri sono corrotti e pericolosi, se è in casa loro sono compagni che sbagliano. Non va bene. I moralisti senza morale non hanno più futuro”, ha detto ancora.