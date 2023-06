Qatargate, rilasciato Andrea Cozzolino

(Adnkronos) – “Andrea Cozzolino è libero. Il giudice istruttore, dopo aver completato l’interrogatorio iniziato lunedì, durante il quale l’eurodeputato ha risposto a tutto le domande contestando puntualmente tutti gli addebiti, ne ha disposto la liberazione”. Lo comunicano gli avvocati Federico Conte, Dezio Ferraro e Dimitri De Beco, difensori dell’europarlamentare. “Il provvedimento – aggiungono – prevede alcune prescrizioni di rito, come non aver contatti con gli altri indagati e il comunicare preventivamente i suoi spostamenti dal Belgio”.

Il legale belga di Cozzolino, Dimitri De Beco, ha affermato al quotidiano belga Le Soir di essere “molto soddisfatto” della messa in libertà del suo cliente, perché si tratta della “decisione giusta”. Con la nuova giudice istruttore e gli investigatori “tutto è andato in modo molto corretto”.

Cozzolino, che si dichiara innocente, è stato interrogato nella giornata di ieri e stamani dagli inquirenti e dalla giudice Aurélie Dejaiffe, che ha sostituito Michel Claise, il quale ha dovuto rimettere il mandato dopo che, grazie alle indagini dell’avvocato di Marc Tarabella, Maxim Toeller, è emerso che suo figlio Nicolas è in rapporti d’affari in una società, la Brc & Co., con sede sociale ad Anderlecht, con il figlio dell’eurodeputata socialista belga, di origine italiana, Maria Arena, considerata vicina ad Antonio Panzeri, cui è succeduta come presidente della sottocommissione Droi del Parlamento Europeo, carica dalla quale si è dimessa nei mesi scorsi.