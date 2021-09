Quadraro, 82enne muore a causa di un incendio

Una donna di 82 anni è stata trovata morta in casa, al Quadraro, in seguito ad un incendio. E’ accaduto nel pomeriggio di giovedì 16 settembre, in un appartamento al primo piano in via Gaio Melisso 50. Sul posto, poco dopo le 18:45, i vigili del fuoco con un’autoscala, una botte, il carro teli e il carro autoprotettori, e i carabinieri.

A rinvenire il corpo della donna, nel corso delle operazioni per domare il rogo, i vigili del fuoco. L’appartamento, completamente distrutto, è stato dichiarato inagibile e si indaga per accertare le cause dell’incendio. La salma della donna, come da prassi, è ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.