Qualche pioggia al Centro-Nord, ma l’anticiclone non molla: previsioni meteo

(Adnkronos) – Dopo settimane di stabilità assoluta qualcosa si muove: una perturbazione atlantica sta attraversando l’Europa centro-settentrionale con maltempo su Regno Unito e Francia e con fenomeni intensi anche in Portogallo. L’Italia sarà interessata dalla coda di questa perturbazione: nelle prossime ore infatti la coda attraverserà marginalmente il settentrione e parte delle regioni centrali, in particolare Toscana e Marche. Si tratterà di un peggioramento decisamente modesto ma, dopo settimane di calma piatta, risulta doveroso segnalare l’apertura degli ombrelli in alcune zone del nostro Bel Paese.

Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it, conferma la perturbazione ma indica anche che il peggioramento sarà molto rapido e localizzato: nelle prossime ore qualche piovasco interesserà Liguria di Levante, Alta Toscana, Friuli e Valle d’Aosta con quota neve sulle Alpi intorno ai 1400 metri; nel pomeriggio i fenomeni tenderanno a diventare un po’ più diffusi in Toscana e ad espandersi in parte verso Emilia Romagna e Veneto.

La penultima giornata del 2022 vedrà lo spostamento della piccola perturbazione, verso Est: sono attese ancora piogge sulle stesse zone con un modesto coinvolgimento possibile anche di Umbria, Lazio ed Alta Campania.

A San Silvestro il meteo vedrà prevalenza di tempo stabile e sereno grazie al ritorno dell’Anticiclone Africano. Tra il 31 e il primo gennaio, nonostante l’Anticiclone Africano prepotente su tutta la penisola, dobbiamo comunque segnalare la possibilità di un brindisi bagnato a Milano con 10°C a mezzanotte (caldo dunque) e a Genova per quanto riguarda le città principali; avremo anche un brindisi senza freddo in montagna con zero gradi a 2500-2700 metri.

Insomma replicheremo il Capodanno dell’anno scorso con tanto sole e tanto caldo, in particolare in montagna con zero termico, pensate, che toccherà i 3300 metri dalle Alpi alla Sicilia, una quota che viene raggiunta normalmente in Estate. Un valore incredibile che conferma l’arrivo del secondo Capodanno Estivo di seguito: sia il 2022 che il 2023 da inizio col botto, il botto caldo dei Cambiamenti Climatici.

NEL DETTAGLIO



Giovedì 29. Al nord: entro sera piovaschi a carattere sparso. Al centro: piogge sull’Alta Toscana, asciutto altrove. Al sud: cielo poco nuvoloso.

Venerdì 30. Al nord: nebbie o cielo coperto con qualche piovasco su Liguria e Nord-Est. Al centro: cielo a tratti molto nuvoloso con piogge sull’Alta Toscana. Al sud: in prevalenza soleggiato e mite.

Sabato 31. Al nord: sole in montagna, nubi in pianura con pioviggine non esclusa su Lombardia e Liguria. Al centro: nubi sull’Alta Toscana, soleggiato altrove. Al sud: in prevalenza soleggiato e mite.

Tendenza. Capodanno soleggiato e caldo salvo nubi basse al Centro-Nord. In seguito modesto cedimento dell’alta pressione al Nord.