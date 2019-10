Quali sono le migliori offerte telefoniche di ottobre 2019: ecco le tariffe più economiche, vantaggiose e quale operatore conviene cambiare e perché

Quali sono le migliori offerte telefoniche di ottobre 2019? Il mese di ottobre sul piano della telefonia è pieno di offerte interessanti per chi è vuole liberarsi degli aumenti del proprio operatore cellulare o vuol risparmiare.

Ecco una lista di proposte commerciali e delle offerte telefoniche portabilità di ottobre.

La qualità del servizio abbinate al vantaggio economico mensile. Questo vogliono i clienti e tanto più è bassa è la cifra da pagare tanto più rende competitiva la promozione.

Ad ottobre crescono le soglie del traffico dati per alcuni gestori e i costi restano bassi. Scopriamo insieme le migliori novità del mese per chi vuole cambiare operatore.

Offerte portabilità Iliad

Continua la Giga 50 di Iliad. Nata diversi mesi fa, continua ad offrire ancora numerosi servizi e prezzo bloccato a 7,99 euro al mese. Include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G PLus per navigare in Internet

Nel prezzo indicato sono previsti i servizi gratuiti per Segreteria telefonica visiva, Mi Richiami, Scatto alla risposta, Piano tariffario, Hotspot, Controllo credito residuo, Disattivazione servizi a sovrapprezzo, Visualizza numero di chiamate, Controllo consumi, Avviso di chiamata se numero occupato, Blocco numeri nascosti, Chiamate rapide, Filtro chiamate e SMS e Inoltro verso segreteria telefonica all’estero.

Offerte 3 Italia

Il gestore 3 Italia fa tris con le sua proposte della serie Power. In prima battuta troviamo la Play Power 60 con un costo mensile di 11,99 euro ed un bundle garantito per Minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 100 SMS, 60 GB di traffico in 4G LTE o 4.5G per navigare in Internet. Per nuovi clienti il 4G è Gratis a tempo limitato mentre si paga 1 euro in più al mese in tutti gli altri casi. Inclusa nel prezzo anche la Card Grande Cinema 3.

Passiamo poi alla All-In Power il cui costo si mantiene ancora su 11,99 euro al mese con attivazione e sottoscrizione gratis in promozione (anziché 6,99 euro una tantum). Le restanti condizioni sono identiche alla precedente ma offrono:

Minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

300 SMS

60 GB di traffico dati

Per finire c’è la Free Power che si sottoscrive online e costa 25,97 euro al mese con una spesa di attivazione pari a 6,99 euro anziché 55,99 euro per vincolo contrattuale di 30 mesi. Il traffico diventa illimitato se si attiva anche un’offerta Super Fibra. Inoltre la promo include l’assicurazione KASKO, l’opzione per il 4G, la card Grande Cinema 3 e la funzione Giga Bank.

Offerte Kena

Anche Kena Mobile ha la sua promo speciale. Il costo cambia in base all’operatore di provenienza e si dipana in tre promo chiamate 5,99 Flash, 8,99 e 13,99. Cambiano i costi ma non i contenuti. Si naviga fino a 30 Mbps su tutta la linea. I clienti Iliad, Poste Mobile ed MVNO ottengono la tariffa da 5,99 euro al mese. Chi proviene, invece, da ho. mobile la paga 8,99 euro al mese mentre si richiedono 13,99 euro per chi passa da operatore non virtuale. Nel complesso, il gestore garantisce, in ogni caso, un pacchetto contenuti con:

Minuti illimitati

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G per navigare in Internet

Promozioni ho.mobile

Con ho. mobile si naviga ancora a 30 Mbps in download ed upload in tutta Italia ed in Europa. Il costo per la portabilità varia in relazione al gestore d’uscita. Si pagano 5,99 euro da Iliad ed altri virtuali fino a salire a 8,99 euro al mese dei clienti Kena o Daily Telecom. Per gli altri il costo è di 12,99 euro comprensivi di:

Minuti illimitati

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G per navigare in Internet