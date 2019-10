Quali sono le migliori tariffe cellulari Ottobre 2019, ecco Wind All Inlcusive Special 50+ 

Quali sono le migliori tariffe cellulari Ottobre 2019?

Nel novero della lotta tra compagnie telefoniche e tariffe convenienti, ecco spuntare in questo avvio mese una proposta da parte di Wind che sembra attirare molti utenti

Si tratta di una offerta che concorre insieme a quelle di Vodafone a raccogliere molte adesioni.

Quale? È presto detto. Ecco tutte le specifiche.

Quali sono le migliori tariffe cellulari Ottobre 2019, ecco Wind All Inclusive Special 50+ caratteristiche e costi

Wind, tramite All Inclusive Special 50+ permette a tutti i consumatori hanno la possibilità di approfittare di di accedere ad una nuova offerta che sembra molto interessante.

Ci sono anche alcune importanti limitazioni. Ad esempio un vincolo contrattuale della durata di 24 mesi, la non la portabilità a costo zero, e una cifra iniziale.

In questo caso parliamo di 10 euro per la promo e di 10 euro per l’acquisto della nuova SIM ricaricabile (se attivata in negozio si devono aggiungere 11,99 euro).

L’attivazione della All Inclusive Special 50+ è possibile poi solo se in possesso di una SIM di un operatore virtuale (ma che non sia ho. o Kena Mobile).

Detto questo, All Inclusive Special 50+ ha un canone fisso mensile di 6,99 euro, con pagamento diretto tramite credito e offre minuti illimitati verso tutti e 50 giga di traffico dati alla massima velocità attualmente disponibile, con l’aggiunta anche di 100 SMS da spedire in Italia.

In piu, ecco il servizio chiamato SMS MyWind, cioé SMS informativi tutte le volte che altri utenti proveranno a contattarvi, non riuscendovi a causa di un telefono spento, non raggiungibile o altrimenti