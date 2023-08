Quali talismani usano i giocatori italiani per attirare la fortuna?

I giocatori sono molto superstiziosi. Molti credono nei presagi e si procurano talismani capaci di attirare l’attenzione di Fortuna. Vengono utilizzati vari oggetti. Bisogna scoprire quali sono i più popolari e provare a richiamare la fortuna con il loro aiuto.

Moneta fortunata

La maggior parte dei giocatori italiani durante le sessioni di gioco nei casinò online tiene in mano una moneta fortunata. Ognuno ne ha la sua. Il valore può variare, più spesso è minimo. I dettagli non sono importanti, l’importante è che l’oggetto attiri la fortuna.

Trovare una moneta fortunata non è difficile. Spesso vengono scelti vecchi esemplari. Alcuni preferiscono denaro che li ha accompagnati durante un periodo di pericolo e sono riusciti a uscirne illesi.

Pietre fortunate

Anche una pietra comune può diventare un talismano. Molte persone le trovano per strada o in un parco: un sasso che semplicemente piace per l’aspetto e attira l’attenzione. Può avere qualsiasi colore e forma, l’importante è che funzioni durante le sessioni di gioco. Di solito, il talismano viene tenuto a vista o tra le mani, chiedendo in anticipo il suo aiuto per ottenere premi significativi.

Alcuni giocatori hanno trovato le loro pietre fortunate in vacanza in altri paesi. C’è la convinzione che il talismano abbia una particolare fortuna se è stato scoperto in luoghi di potere:

vicino ai vulcani; vicino a laghi con una reputazione dubbia; sulle montagne sacre; nei luoghi sacri e così via.

I giocatori credono che tali pietre siano impregnate di un’energia particolare e possano portare fortuna al casinò online. L’importante è trattarle con rispetto e ringraziarle per qualsiasi esito.

Minerali che attirano la fortuna

Per alcuni italiani, una semplice pietra non è considerata un talismano. Acquistano minerali che attirano la fortuna nei casinò online. Più spesso la scelta cade su:

citrino;

avventurina;

pirite;

agata;

ametista;

crisopazio;

cristallo di rocca;

corniola.

Non è necessario acquistare una versione gioiello. È possibile acquistare un minerale grezzo di piccole dimensioni. È auspicabile che la pietra pesi almeno 5 carati. Si ritiene che con questa dimensione possa attirare cambiamenti positivi nella vita di una persona.

Zampa di coniglio Il talismano è entrato nell’industria del gioco qualche centinaio di anni fa, ma oggi è ancora molto popolare tra i giocatori. È possibile acquistarlo in negozi specializzati. Il costo dipende dal venditore.

Per far funzionare la zampa di coniglio, è necessario tenerla con sé durante le sessioni di gioco. Affinché il talismano porti il massimo della fortuna, deve essere donato da una persona ricca. Si consiglia anche di acquistarlo da un giocatore di successo.

Il quadrifoglio

Questo talismano è una vera e propria classica. Molte persone, che non hanno nulla a che fare con il mondo del gioco d’azzardo, portano un ciondolo con un quadrifoglio come collana o portachiavi. Tra i giocatori è molto popolare.

Il talismano può essere realizzato in qualsiasi materiale. L’importante è che sia sempre con il suo proprietario, si impregni della sua energia e porti una fortuna straordinaria in tutte le sfere della vita.

Talismani non convenzionali che attirano la fortuna

In generale, qualsiasi oggetto può diventare un talismano della fortuna. A volte i giocatori italiani scelgono opzioni non convenzionali. Alcuni visitatori dei casinò online consigliano di portare con sé un osso di pavone legato a un cordino. Altri cacciano monete coniate alcune centinaia di anni fa, mentre altri cercano di procurarsi la bile di un gallo.

All’inizio del XX secolo, tra i giocatori in Italia, erano molto popolari i cordini su cui era appeso un uomo impiccato. I becchini li vendevano per somme incredibili, e per tali merci si facevano delle code.

Inoltre, i giocatori cercano di acquistare una piuma di gufo. Dovrebbero portarla al collo, legata con un cordino. Ad alcuni aiuta la piuma di pavone.

Cosa pensano dei talismani i veri professionisti?

I giocatori regolari e i high roller raramente ammettono di utilizzare talismani, raccomandano di utilizzare strategie efficaci e consigliano di giocare solo in casinò online affidabili. Naturalmente, nessuno garantisce la vincita. Le combinazioni vincenti cadono in modo casuale e non è possibile influenzare il processo.

Allo stesso tempo, raccomandano di monitorare il bankroll e di non perdere i depositi. È necessario tenere a mente il money management e non spendere più del 10% dello stipendio mensile. È importante capire che i giochi d’azzardo possono provocare dipendenza. È meglio fare il test per la dipendenza e, in caso di problemi, visitare https://www.gamblingtherapy.org o http://www.gamblersanonymous.org/ per ricevere assistenza.

Acquistare o meno un talismano?

Ogni giocatore decide autonomamente se fare scommesse con un talismano o ignorare le superstizioni. Gli psicologi ritengono che gli oggetti non possano attrarre fortuna. Gli high roller consigliano di procurarsi una strategia efficace, in modo che, indipendentemente dal talismano, sia possibile aumentare la probabilità di essere in vantaggio a lungo termine.