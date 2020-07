Quando chiama il cuore 7: data di uscita, trama, cast e ultime notizie

Quando chiama il cuore è una serie tv canadese di ambientazione western, di recente rinnovata per la settima stagione. A dare la notizia è stata proprio la protagonista della serie, interpretata dall’attrice Erin Krakow.

Per gli appassionati delle vicende di Coal Valley che riguardano l’insegnante Elizabeth Thatcher e il militante Jack Thornton, sarà sicuramente interessante sapere che negli Stati Uniti la settima stagione è andata in onda dal 23 febbraio 2020, e a breve saranno disponibili anche in Italia.

Vediamo allora quando potremo vedere la settima stagione della serie e tutte le anticipazioni sulle nuove puntate.

Quando Chiama Il Cuore, settima stagione

Ma vediamo qualche accenno sulla trama di Quando Chiama il Cuore. La protagonista è la maestra Elizabeth Thatcher che insegna a Coal Valley, nel Canada nord-occidentale.

In città arriva il militare Jack Thornton, con il quale l’insegnante si scontra, inizialmente, per poi subirne il fascino.

Gli attori di Quando Chiama il Cuore 7 sono quindi Erin Krakow (Elizabeth Thatcher) e ci saranno anche Martin Cummins (Henry Gowen), Jack Wagner (Bill Avery), Pascale Hutton (Rosemary LeVeaux) e Kavan Smith (Leland Coulter).

Non ci sarà invece Lori Loughlin, che interpreta Abigail Stanton, in seguito al suo coinvolgimento in una inchiesta di tangenti.

La serie ha dato vita anche allo spin-off When Hope Calls, che al momento non è disponibile in Italia.