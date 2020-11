Quando esce Football Manager 2021? Data di uscita per PC, Mac, Mobile e Xbox

Football Manager 2021, noto anche come FM21, è l’ultimo della serie di giochi Football Manager di Sports Interactive, ma quando verrà rilasciato il gioco?

La notizia è che l’ultimo gioco della popolare serie di calcio manageriale uscirà molto presto. Sports Interactive ha già rivelato una serie di nuove funzionalità e miglioramenti che arriveranno al gioco. Tra questi l’aggiunta di xG, grafica migliorata, più variazioni nelle conversazioni, Match Engine migliorato, nuovi ruoli dello staff, riunioni di reclutamento e molto altro.

FM21, le novità del nuovo Football Manager: caratteristiche, nuove opzioni, data di rilascio, requisiti tecnici

FM21 presenterà anche l’impatto del Covid-19, poiché i giocatori che iniziano un nuovo salvataggio in modalità carriera sperimenteranno date di inizio del campionato successive, un mercato di trasferimento diverso e un impatto sulle finanze del club.

Ma il virus vero e proprio non sarà incluso nel nuovo gioco e dalla seconda stagione del tuo salvataggio virtuale, il mondo dovrebbe tornare alla “normalità”, o il più vicino possibile.

In vista del rilascio di Football Manager 2021 per PC, Mac e dispositivi mobili, i giocatori possono ora accedere a una versione beta del gioco, se lo hanno pre-acquistato da un rivenditore digitale approvato da SEGA.

La beta di FM21 è completamente giocabile e include le modalità online Create-A-Club e Online Career Mode con compatibilità incrociata tra Epic e Steam. Inoltre, qualsiasi progresso fatto nella modalità Carriera può essere portato avanti quando il gioco sarà aggiornato alla versione completa.

FM21 uscirà il 24 novembre 2020 su Epic Games Store e Steam su PC e Mac, mentre FM21 Mobile uscirà il 24 novembre 2020 su IOS e Android.

È stato anche confermato che FM tornerà sulla piattaforma Xbox per la prima volta dal 2007. FM21 Xbox Edition è in uscita il 1 ° dicembre per Xbox One e la prossima generazione di console Xbox, Xbox Series S e Xbox Series X.

La versione Xbox di FM21 è una versione del gioco su misura, modellata sulla popolare serie Touch. Inoltre è completamente personalizzata per prestazioni ottimali con il controller Xbox.

Football Manager è il titolo di simulazione manageriale di calcio leader a livello mondiale. Con più di 50 paesi in cui gestire e un database di oltre 800.000 giocatori e personale, offre un’esperienza incredibilmente dettagliata e coinvolgente.