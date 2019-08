Quando esce PS5? La risposta a febbraio

La domanda si fa sempre più insistente col passare del tempo: quando uscirà PS5? Notizie ufficiali sull’uscita della nuova console di casa Sony stentano ad arrivare, ma un articolo della rivista di settore NeoGAF ha aperto nuovi orizzonti delineando un arco temporale in cui la società giapponese annuncerà la data del suo nuovo prodotto.

Il ciclo vitale di PS4 è ormai concluso, sia Sony che la concorrenza sono ormai da tempo a lavoro sulle console di nuova generazione pronte ad alzare ulteriormente, l’asticella sulla qualità che il medium videoludico è pronta ad offrire. Secondo quanto riportato da NeoGAF, Sony annuncerà la data di uscita di PS5 il prossimo febbraio.

PS5 annunciata durante il PlayStation Meetin

La rivista ha infatti ipotizzato che l’annuncio possa arrivare durante il PlayStation Meetin in programma il 12 febbraio 2020. Durante la stessa conferenza era stata annunciata PS4, motivo in più per credere al possibile annuncio proprio in quell’occasione.

NeoGAF inoltre ha reso noto che il prossimo novembre, durante ilo suo show State of Play, Sony annuncerà la data di uscita di The Last Of Us: Part II, seguito dell’acclamato capolavoro che rappresentato il canto del cigno di PS3 e l’inizio dell’attuale generazione. Anche in questo caso The Last Of Us uscirà prima per PS4 per poi essere rilasciato nella sua versione finale per PS5.