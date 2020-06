Quando iniziano i saldi estivi quest’anno: elenco città per città, date di inizio e quando finiscono

Quando iniziano i saldi estivi quest’anno? I patiti dello shopping si stanno domandando quando cominceranno gli sconti dell’estate 2020, visto che con l’emergenza Coronavirus le normali fasce temporali sono saltate.

Solitamente, i saldi estivi hanno inizio nel mese di luglio, ma l’emergenza sanitaria ha fatto sì che l’inizio degli sconti sia posticipato nella maggior parte delle Regioni italiane.

Andiamo a vedere allora cosa cambia quest’anno, quando cominciano i saldi e quando finiscono gli sconti. La data di inizio dei saldi estivi 2020 città per città, Regione per Regione.

Saldi estivi, quando iniziano a Roma e nel Lazio. Saldi a Milano e in Lombardia, quando cominciano i saldi estivi in Campania

Per l’estate 2020 i saldi iniziano ufficialmente il 1 agosto in tutta Italia. Mentre l’inizio della stagione dei saldi arriva più tardi quest’anno, è possibile che la durata sia molto più lunga. L’idea nasce per favorire i commercianti e cercare di dare un impulso alla ripresa economica.

Tuttavia, alcune Regioni italiane non sono d’accordo e hanno richiesto di far cominciare la stagione dei saldi a luglio, come avviene di solito, per poi farla durare tutta l’estate.

Si tratta di Lazio e Sicilia, che hanno avanzato tale proposta per tutta l’Italia. Avere delle date di inizio dei saldi diverse, infatti, potrebbe comportare degli spostamenti in massa da parte delle persone che sono ancora molto sconsigliati.

Calendario dei saldi in tutte le regioni: Veneto, Lombardia, Piemonte. Possibile inizio saldi a Luglio per Lazio e Sicilia

Secondo questa proposta, a Roma e nel Lazio i saldi potrebbero iniziare prima, il 1 luglio. Anche in Sicilia la decisione potrebbe essere simile, pensata per cercare di recuperare le perdite nei mesi di lockdown.

Allo stato attuale, i saldi estivi dovrebbero iniziare il 1 agosto 2020 e dovrebbero terminare a ottobre. Questo causerà lo spostamento anche dei saldi invernali, che di solito iniziano a gennaio. In tal caso, gli sconti di inverno inizieranno a febbraio 2021.

Mentre alcuni negozi online stanno già sperimentando una stagione di pre saldi, resta da capire se a Roma e Palermo, e in generale in Sicilia e nel Lazio, i saldi estivi inizieranno davvero a luglio.