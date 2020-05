Quando parla Giuseppe Conte? Data e orario della nuova conferenza stampa in diretta tv e streaming

Sono ore decisive per la lotta contro il covid-19 e per il lancio dell’ormai atteso piano di ripresa e di sostegno all’economia per famiglie, imprese, autonomi colpiti duramente dalla pandemia da coronavirus.

Quali saranno i tipi di provvedimenti, nel concreto, che il governo in questa Fase 2 metterà in campo per fronteggiare la crisi? Si è parlato tanto, si è anticipato parecchio circa la manovra, le bozze del Dl Aprile, poi divenuto Maggio e infine ribattezzato come Decreto Rilancio.

Ma tra le voci che gli italiani vogliono sentire al riguardo, ovviamente, per chiare ragioni, ve ne è una in particolare. Quella del premier Giuseppe Conte.

La domanda che tutti si pongono è: quando parla Giuseppe Conte? Ci sarà o non ci sarà un nuovo intervento in conferenza stampa del capo del governo?

Quando parla Giuseppe Conte? Giorno, ora, diretta streaming, come e dove vedere la conferenza del premier

Come sappiamo in questa particolarissima e difficile fase di sfida e lotta al coronavirus sono state già diverse le conferenze stampa in cui Giuseppe Conte è intervenuto sia in tv che tramite la pagine Facebook e in streaming per poter comunicare le decisioni prese.

Dalle prime restrizioni, al lockdown, passando alle misure del Cura Italia fino ad arrivare alle dichiarazioni sulla parziale riapertura e sugli alleggerimenti della Fase 2.

Dopodiché, salvo interventi specifici, Conte non è più tornato a parlare: ora si fa largo la strada di una conferenza stampa entro domenica: ma cosa dirà il Premier? Ci saranno le tanto attese nuove riaperture e quali saranno le indicazioni circa il decreto economico?

Quando parla Giuseppe Conte? Cosa dirà il premier su Decreto Rilancio, riaperture, Fase 2 coronavirus

Da ieri 11 è iniziata una nuova settimana chiave per l’Italia in Fase 2. Il Governo è a lavoro arrivare alla quadratura del cerchio, punto su punto del nuovo decreto che, dopo alcuni rallentamenti, sarebbe in via di arrivo.

Sul tavolo aspetti economici decisivi. La famosa manovra da 55 miliardi di euro, che era prevista per la fine di aprile, è slittata di diversi giorni a Maggio ormai non dovrebbe farci attendere.

La manovra ribattezzata Decreto Rilancio prevede misure che, come già noto, verteranno sulle riaperture delle attività commerciali al dettaglio, tenendo conto di una curva epidemiologica che sembrerebbe sorridere all’esecutivo e all’intero Paese.