Quando riaprono bar e ristoranti? Risponde Conte: “Non dal 4 maggio”

Quando riaprono bar e ristoranti? Domanda frequente, la risposta arriva direttamente dal premier Conte in un’intervista rilasciata a Repubblica: “Anticipo subito che bar e ristoranti non riapriranno il 4 maggio”. Poco spazio ad interpretazioni, chi si aspettava di organizzare una cena romantica o con gli amici al ristorante a partire dal 4 maggio rimarrà deluso.

La data della riapertura non è stata però comunicata, è probabile quindi che si arrivi a ridosso di giugno per vedere bar, pub e ristoranti con la serranda nuovamente alzata. “Stiamo però lavorando per consentire ai ristoratori non solo consegne a domicilio ma anche attività a asporto – ha aggiunto Conte – In ogni caso confidiamo di offrire a tutti gli operatori economici un orizzonte temporale chiaro”.

“Dal 4 maggio la Fase 2”

Se per quanto riguarda bar e ristoranti la data di riapertura rimane incerta, il 4 maggio scatterà l’allentamento delle restrizioni, come confermato da Conte: “Non siamo ancora nella condizione di ripristinare una piena libertà di movimento, ma stiamo studiando un allentamento delle attuali, più rigide restrizioni. Ho già anticipato che non sarà un ‘libera tutti. Faremo in modo di consentire maggiori spostamenti, conservando, però, tutte le garanzie di prevenzione e di contenimento del contagio”, ha concluso Conte.