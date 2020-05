Quando riaprono cinema e teatri, la conferma di Conte: “Ripresa dal 15 giugno”

Il 18 maggio l’Italia muove il primo passo verso il ritorno alla normalità. Graduale ma significativo. Si potrà uscire senza l’autocertificazione all’interno della propria Regione, si potranno rivedere gli amici e si potrà fare una passeggiata al centro. Sempre rispettando le norme anti-contagio che accompagneranno la popolazione per diverso tempo.

Anche la maggior parte delle attività riapriranno i battenti a partire dal 18 maggio. All’appello mancheranno però cinema e teatri, per cui bisognerà attendere ancora alcune settimane. Il premier Conte, infatti, nella conferenza in cui ha ufficializzato le nuove direttive ha reso nota la data di ripresa delle attività culturali e ricreative.

Il 15 giugno al via cinema e teatri

“Per quanto riguarda cinema e teatri, riapriranno il 15 giugno”. Ora c’è la data, anche se ci sarà molto da lavorare per capire le modalità di riapertura a cui saranno chiamate le attività in questione. Dal distanziamento del pubblico alle mascherine da utilizzare in sala: i nodi da scegliere sono diversi e la risoluzione non semplice.

Una sola cosa è certa: il 15 giugno si riapre. Nelle prossime settimane verrà studiato un protocollo da utilizzare in modo unanime, in attesa di capire come si comporteranno anche i distributori cinematografici in vista del periodo complicato che invesirà i cinema.