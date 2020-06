Quando riaprono cinema e teatri: le regole da seguire

Tornano i film, le serate in sala e i pop corn. Anzi, quelli no. Però i cinema riaprono per davvero. E anche i teatri, da lunedì 15 giugno. Una bella notizia per gli appassionati, che come previsto dovranno però far fronte a qualche restrizione per godersi lo spettacolo. E mentre da giorni la polemica tra i cinema all’aperto (come il Cinema America) e le grandi distribuzioni è infuocata, da lunedì sarà possibile tornare in sala.

La Fase 3 prosegue il suo percorso di normalizzazione e riapertura delle attività rimaste chiuse. Da lunedì 15 giugno, infatti, oltre a cinema e teatri riapriranno le discoteche e i centri estivi per bambini. Ovviamente in ogni caso le regole da seguire saranno precise e le restrizioni conformi al periodo di emergenza. La parola d’orine è sempre una: limitare ogni rischio.

LE REGOLE DA RISPETTARE IN DISCOTECA

Cinema e teatri, come comportarsi

Le regole per i cinema e i teatri sono state già indicate nel decreto governativo del 17 maggio, ma è bene rimarcarle. Prima regola: il distanziamento sociale. Tra ogni persona dovrà intercorrere almeno un metro, va da sé, quindi, che i posti in sali nei cinema e i teatri non saranno tutti occupati, ma che almeno uno, tra un utente e l’altro, dovrà essere lasciato vuoto.

Il distanziamento vale anche per gli artisti sul palco. Tutti dovranno sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea e sarà obbligatorio l’utilizzo della mascherina. Inoltre non sarà possibile la consumazione di cibi e bevande durante lo spettacolo. Restrizioni a cui dovrà sottostare chiunque abbia voglia di godersi lo spettacolo. Se ne avrà ancora voglia.