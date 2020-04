Quando riaprono i centri estetici? Data e ipotesi su quando riapriranno

In attesa della Fase 2 tantissime persone si chiedono quando riapriranno i centri estetici. Queste attività hanno fatto sentire molto la loro mancanza durante il lockdown, e la maggior parte delle persone vorrebbe sapere quando riaprono i centri estetici.

Considerando il blocco obbligato, anche i gestori dei centri estetici sono ansiosi di saperne di più, considerato che le misure del governo per le partite Iva con i bonus da 600 e 800 euro non hanno di certo soddisfatto a pieno le loro necessità.

Centri estetici, quando riapriranno? La data di riapertura, quando aprono a maggio estetisti e parrucchieri

Purtroppo, in base alle ipotesi attuali i centri estetici e in generale le attività per la cura della persona, come anche i parrucchieri, potrebbero essere fra le ultime categorie a riaprire.

La difficoltà principale, in questo caso, è mantenere la distanza minima per scongiurare possibili contagi. Inoltre, gli strumenti che vengono utilizzati nei centri estetici possono veicolare il virus. Questo fa dei centri estetici alcune fra le attività a maggiore rischio, e che quindi potranno riaprire più tardi.

Oltre questo, in attesa che il governo Conte comunichi i dettagli dell’articolata fase 2, sicuro che quando riapriranno i centri estetici dovranno comunque osservare delle regole molto rigide e severe.

Quando aprono i centri estetici, la data possibile di riapertura

Al momento non c’è una possibile data per la riapertura dei centri estetici, anche se le associazioni della categoria garantiscono che i professionisti si sono già attrezzati per dare garanzie di sicurezza ai propri clienti.

La cosa che al momento è abbastanza certa, è che i centri estetici non saranno nella lista delle attività che potranno riaprire il 4 maggio. Considerando che dovrebbe essere stilato un calendario con le riaperture a scaglioni, in base alla categoria professionale, la speranza è che comunque i centri estetici riaprano nel mese di maggio.

La previsione, in base alle ipotesi, è che i centri estetici siano fra gli ultimi a riaprire, quindi dal 18 al 25 maggio, o addirittura a giugno.