Quando riaprono le discoteche? In Sicilia c’è già la data: 8 giugno

Lunedì 18 maggio ha segnato il primo passo concreto verso il ritorno alla normalità. Quasi tutte le attività hanno riaperto le serrande, c’è però ancora chi aspetta di sapere quando potrà ripartire. Tra le attività lasciate nel dubbio ci sono locali e discoteche, che per definizione sono portare a generare assembramenti, e per questo più difficili da rilanciare.

Il premier Conte è stato chiaro: dal 18 si potrà tornare a muoversi all’interno della propria regione senza restrizioni e si potranno rivedere gli amici. Il tutto rispettando le norme anti-contagio che prevedono proprio l’assenza di assembramenti. Per questo al momento la riapertura delle discoteche è un punto spinoso. Ma non per tutti evidentemente: la Sicilia, ad esempio, ha già fissato la data di riapertura.

Sicilia, ok alle discoteche dall’8 giugno

La Sicilia ha emanato la nuova ordinanza in vigore da oggi in cui dà di fatto il via libera alle discoteche a partire dal prossimo 8 giugno: “Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli, con la presenza di pubblico – ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, sono autorizzate a partire dall’8 giugno 2020.“

Comprese le discoteche: “Nella stessa data dell’8 giugno 2020 è, altresì, autorizzata l’apertura delle c.d. discoteche, dei teatri e dei cinema all’aperto, per le quali attività dovranno essere emanate apposite linee guida regionali e, in ogni caso, esse dovranno svolgersi nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020”. Ora non resta che capire come la Sicilia si attrezzerà per far rispettare le norme. Per quanto riguarda le altre regioni al momento non ci osno indicazioni in merito alla data di riapertura dei locali notturni.