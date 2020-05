Quando riparte la serie A: la risposta di Conte: “Ancora non c’è una data”

Quando riparte la Serie A? La domanda è ricorrente, le risposte latitano. Ha provato a darne la Lega, fissando al 13 giugno l’ipotetica data di ripresa, per cui però bisognerà attendere l’ok del Governo, che al momento non sembra così prossimo.

A confermarlo è stato anche lo stesso Premier Conte, che nel corso della conferenza stampa in cui ha presentato le novità dal 18 maggio ha chiaramente ribadito che al momento non esiste una data certa per la ripresa deli campionati, che dovranno vivere nel limbo ancora per diversi giorni.

Queste le parole di Conte in merito: “È un tema che riceve tantissime sollecitazioni. Il Ministro Spadafora lo sta seguendo con grande attenzione. Bisogna prima capire e aspettare che si realizzino le condizioni per garantire la ripresa del campionato in condizioni di massima sicurezza. Ma per dare una data dobbiamo avere qualche garanzia in più che in questo momento, parlando col Ministro Spadafora, non c’è”, ha concluso il Premier.