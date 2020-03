Quando riparte la Serie A? L’annuncio di Spadafora: “Possibile il 3 maggio”

In questi giorni di emergenza e paura il calcio scivola inevitabilmente in fondo alla lista delle priorità degli italiani. Quando finirà l’emergenza, e finirà, anche il pallone tornerà ad allietare tutti gli appassionati, che anche in questo periodo di tensione di interrogano su quando potrebbe tornare la Serie A interrotta inevitabilmente a causa del coronavirus.

Per sciogliere qualche dubbio, anche se per l’ufficialità bisognerà attendere qualche settimana per capire l’andamento del contagio, è intervenuto il ministro dello sport Vincenzo Spadafora, che ha fissato un’ipotetica finestra temporale durante la quale potrebbe tornare la Serie A, pronta a finire la stagione anche in estate inoltrata.

“Il 3 maggio si potrebbe riprendere”

Queste le parole del Ministro dello Sport Spadafora: “Penso che la Serie A possa riprendere il 3 maggio. O almeno è ciò che speriamo. In seguito valuteremo se a porte aperte o chiuse, dipenderà dalla situazione. Ci saranno anche le coppe europee che si incroceranno con il calendario”, ha dichiarato, lasciando ovviamente margine di variazione in base allo sviluppo dell’emergenza.

Il Ministro Spadafora ha poi parlato dell’eventualità di sospendere la concessione di uscita per fare jogging: “Finora abbiamo lasciato questa opportunità, dato che la comunità medico scientifica ci ha detto di dare la possibilità alle persone di correre, magari anche a causa di altre patologie. Ma l’appello generale era quello di rimanere a casa. Se tutto ciò non viene ascoltato, saremo costretti a mettere un divieto assoluto”, ha concluso.