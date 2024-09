‘Quando sei popolare i delinquenti ti sparano davvero… e cercano di colpirti da ogni angolazione! Non lasciare mai che quei bastardi ti buttino giù”.

A dirlo, anzi a scriverlo è l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump sul social Truth, dopo che ieri a Palm Beach un uomo è stato arrestato vicino al campo di golf di proprietà del tycoon con un fucile. Per l’Fbi si è trattato di un tentato omicidio.

Aggiornamento ore 12.49

”E’ stata sicuramente una giornata interessante!”, ha continuato Trump, esprimendo un ”ringraziamento a tutti per la vostra preoccupazione e i vostri auguri”. In particolare, ha aggiunto, ”voglio ringraziare i Secret Service statunitensi, lo sceriffo Ric Bradshaw e il suo ufficio di coraggiosi e devoti patrioti, e tutte le forze dell’ordine, per l’incredibile lavoro svolto oggi alla Trump International nel tenermi, come 45esimo presidente degli Stati Uniti e candidato repubblicano alle prossime elezioni presidenziali, al sicuro”.

Trump ha quindi detto che ”il lavoro svolto è stato assolutamente straordinario. Sono molto orgoglioso di essere americano”.

Aggiornamento ore 19,43