Quando si potrà viaggiare: dal 3 giugno, ecco come saranno le vacanze

Quando si potrà viaggiare: è uno dei quesiti più in voga, negli ultimi tempi, mentre l’allentamento delle misure ha iniziato a far respirare un po’ di normalità mentre le temperature stanno rapidamente salendo, verso l’estate.

Dietro a questa domanda, i tantissimi dubbi su come saranno le vacanze: dal 3 giugno, infatti, sarà possibile spostarsi oltre la propria Regione senza limitazioni, e saranno aperte anche le frontiere con i paesi europei.

Ma su come saranno le vacanze, i dubbi sono molti. Così come non si sa ancora come e a che livello potrà ripartire la stagione turistica degli italiani. Andiamo a vedere nel dettaglio tutto quello che si può sapere, in merito a quando si potrà viaggiare, come si potrà andare all’estero e dove, e come saranno le vacanze dal 3 giugno.

Come saranno le vacanze dal 3 giugno: in quali paesi si potrà andare, dove si pu viaggiare, paesi in black list per le vacanze

Nell’ultimo decreto, viene spiegato che dal 3 giugno sarà possibile spostarsi tra Italia ed estero. Gli spostamenti potranno essere effettuati fra gli Stati membri dell’Unione Europea, quelli parte dell’accordo di Schengen, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

Per quanto riguarda gli spostamenti extra europei, bisognerà aspettare la data del 15 giugno, in linea di massima. Il dubbio però è sui singoli Stati, che possono accettare o meno di aprire le frontiere agli italiani, considerando che il nostro Paese è fra i più colpiti dal Covid-19.

Un esempio è la Germania che il 15 giugno non aprirà i confini per Spagna e Italia. Anche l’Austria al momento non pensa di aprire i confini se non per Ungheria, Germania, Svizzera e Repubblica Ceca.

La Francia lascerà chiuse le frontiere, aprendole solo al Regno Unito per il commercio dal 15 giugno. Resta la Polonia che, al momento, è disposta ad aprire solo per Repubblica Ceca, Ungheria e Slovacchia.

“È inammissibile che ci siano black list tra Paesi Ue” ha commentato il Ministro degli Esteri Luigi di Maio. “Se non cambiamo direzione, ci saranno serie ricadute economiche sul comparto turistico di tutti i Paesi europei, non solo dell’Italia. E’ il momento di riaprire i confini, senza ricorrere a sleali corridoi turistici con accordi bilaterali ed eliminando l’Italia dalle liste nere dei diversi ministeri degli Esteri. Noi lo faremo ma ci aspettiamo reciprocità“.

Con queste difficoltà, possiamo aspettarci che gli italiani scelgano di fare delle vacanze un po’diverse per quest’anno. Secondo Airbnb, gli italiani preferiranno nell’estate 2020 fare delle vacanze vicino casa.

Molti cittadini, infatti, durante il lockdown hanno dovuto consumare ferie e non sanno se ne avranno altre. In altri casi, le ristrettezze economiche e la cassa integrazione hanno di fatto ridotto il budget per le vacanze.

“Stiamo assistendo a un aumento delle ricerche sul nostro portale. In attesa di sapere come e quando si riprenderà a viaggiare per turismo, gli utenti sembrano fiduciosi” ha detto Giacomo Trovato, manager Airbnb per l’Italia. Fra le ricerche più frequenti, le località vicino casa e le residenze con piscina o accesso facile alla spiaggia o al lago.