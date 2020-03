Quando tornato le Iene? Rientro spostato al 23 aprile: “Non dipende da noi”

L’emergenza coronavirus ha stravolto i palinsesti televisivi, che a causa dei decreti in atto hanno dovuto adeguarsi alla mancata possibilità di registrare nuove puntate di diversi programmi. La lista di quelli sospesi è lunghissima, tra questi rientrano anche Le Iene, che come molti prodotti Mediaset ha dovuto abbassare momentaneamente le serrande.

Servizi d’inchiesta, risate e curiosità. Le Iene è questo ed altro e in questo momento particolare del paese avrebbero voluto continuare il loro lavoro. Intento reso impossibile dalle nuove norme, che hanno di fatto slittare il ritorno del programma inizialmente previsto il 9 aprile. Ad annunciare lo slittamento è stato lo stesso programma attraverso un comunicato apparso sulla pagina Facebook.

“Torniamo il 23 aprile”

Questo il comunicato con cui le Iene hanno annunciato il ritorno in TV il 23 aprile, un paio di settimane dopo, quindi, la data inizialmente prevista: “Le Iene torneranno in onda il 23 aprile. Lo ha deciso il comitato programmi di Mediaset. Si tratta di un ulteriore slittamento in avanti rispetto al 9 aprile, data in cui era prevista la ripartenza del nostro programma dopo lo stop avvenuto i primi di marzo a causa della positività al coronavirus di uno dei nostri colleghi”.

Continua la nota: “Terminata la quarantena Le Iene sarebbero dovute tornare in palinsesto il 25 marzo ma, a causa della chiusura di gran parte delle attività nel nostro paese, anche noi siamo stati tenuti fermi. Ora, se pur pronti ad entrare in campo, dovremo aspettare altre settimane in panchina. Ci spiace molto di non poter essere presenti in questo momento in cui la richiesta di informazione e intrattenimento è così centrale. Non dipende da noi. Torneremo così, come già detto, giovedì 23 aprile”, conclude il comunicato.