Quanti 3 ci sono nell’immagine? Spopola il gioco dei 3 su Facebook: la soluzione

Durante questa lungo periodo di isolamento in casa i social network sono pieni di modi creativi per passare il tempo. Fra le tante catene e i meme divertenti, stanno spopolando alcuni giochi, quiz e test diventati rapidamente virali, coinvolgendo tantissime persone.

Uno di questi è l’ormai celebre gioco dei 3 o test dei 3, secondo il quale chi partecipa deve controllare in un’immagine quanti 3 si riescono a distinguere. L’immagine è quella di un tastierino numerico, quella che è visibile in qualunque telefono cellulare o smartphone quando si effettua una telefonata.

Tuttavia, la difficoltà del gioco sta nel fatto che, rispetto ad un’immagine normale, sono nascosti tantissimi 3 in posti dove solitamente non dovrebbero stare, come ad esempio al posto di altre cifre, o in sostituzione della lettera “e”.

Quanti 3 vedi nell’immagine: il trucco per scoprirli tutti, ecco dove sono i 3 nascosti. La soluzione: il numero esatto per stupire gli amici su whatsapp e facebook

La soluzione al gioco non è sicuramente facilissima ad uno sguardo poco attento. Normalmente, alla prima vista si notano i 3 nel bnumerico, poi quelli nell’orario e nell’indicatore della percentuale di batteria.

Uno sguardo più concentrato permette di scovare altri 3 fra le lettere, e allora i più temerari si lanciano nel dare la soluzione: sui social circolano tantissimi numeri: 17, 19, 16 ma nessuno di questi è la risposta esatta.

Per risolvere l’eye test, ovvero il test dell’acuità visiva, bisogna proprio aguzzare la vista. Senza fare spoiler, possiamo dire che il numero dei 3 nell’immagine è maggiore di 20 e minore di 30.

Non riuscite a trovare i 3 mancanti? Osservate bene, potreste trovare sorprese lì dove non dovrebbe esserci nulla!