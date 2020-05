Quanto durerà il coronavirus? Ipotesi su quando finirà la pandemia

Quanto durerà il coronavirus? Con la fase 2 dell’emergenza in atto, la maggior parte delle persone è ormai esausta e vorrebbe semplicemente sapere quando finirà la pandemia da coronavirus.

Fra ipotesi e speranze, mentre si attende da un lato il caldo, dall’altro il vaccino, le domande sono ancora senza risposta. Quando finisce il coronavirus? Quando e come finirà la quarantena?

Al momento non esistono risposte certe su quanto durerà il coronavirus, ma proviamo a mettere insieme tutte le informazioni disponibili fino ad ora, e le ipotesi in atto.

Quando finisce la quarantena, quando finisce il coronavirus? Le ipotesi e le ultime notizie

Sono tanti gli esperti che hanno parlato di immunità di gregge, come momento in cui si potrà considerare finita l’emergenza coronavirus. Questo concetto indica il momento in cui, in una comunità, c’è talmente tanta esposizione al virus che automaticamente ne diventa protetto.

Per arrivare a questo punto, è necessario percorrere una delle due strade conosciuta. La prima riguarda la creazione del vaccino, la seconda è che la maggior parte delle persone al mondo contragga il coronavirus, per sviluppare anticorpi.

Questa seconda ipotesi è stata rallentata dalle misure restrittive e la quarantena, ma è bene sapere che questa strada comporterebbe molte più vittime (ed era stata avanzata, non senza polemiche, dal premier britannico Boris Johnson).

Come finirà l’emergenza: fase 1, fase 2, fase 3. Quando finirà il coronavirus, quando finirà la quarantena?

Dopo aver vissuto la fase 1, quella acuta dell’emergenza, siamo al momento nella fase 2, quella in cui si inizia a convivere con il virus e si riaprono progressivamente tutte le attività.

La fase 3 invece è quella in cui si tornerà completamente alla normalità, e questo vorrà dire che saranno riaperte anche quelle attività che rimangono chiuse durante la fase 2.

Molti esperti hanno suggerito che la fase 3 potrebbe coincidere con l’estate, poiché il coronavirus potrebbe essere sconfitto dal caldo. Tuttavia, non ci sono evidenze certe di questo aspetto. Il Covid-19 potrebbe infatti continuare a proliferare anche con le alte temperature.

Quando finisce la pandemia, quando finirà il virus: i possibili scenari, ipotesi, ultime news

Secondo alcuni esperti, ci sono due possibili scenari per quanto riguada la fine della pandemia.

Se le misure restrittive in tutto il mondo hanno funzionato, o se un vaccino sarà in grado di sconfiggerlo su scala mondiale, allora la pandemia di coronavirus finirà e i focolai eventuali successivi sarebbero gestiti.

In alternativa, il coronavirus potrebbe diventare endemico, vuol dire che la popolazione mondiale dovrà imparare a conviverci come con altri coronavirus, come quello del raffreddore o dell’influenza.

In questo scenario, che è il peggiore, la notizia positiva è che anche il Covid-19 potrebbe diventare stagionale, come l’influenza. Questo però dipende dalla resistenza che il nuovo coronavirus ha al caldo, in quanto al momento non si hanno dati certi in merito.