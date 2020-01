Quanto ha incassato Tolo Tolo di Checco Zalone, cifre record: superato ‘Quo vado?’

Quando tutti record sono stati stracciati non resta che superare sé stessi. Era questa la sfida che spettava a Checco Zalone, che è riuscito nell’impresa di superarsi. Già, perché Tolo Tolo, il nuovo film del comico campione d’incassi, ha raggiunto la cifra record di 8.668.926 nel suo primo giorno di programmazione (1 gennaio).

Un incasso da capogiro che supera quello di Quo Vado? Che nel 2016 aveva fatto registrare 6.852.291 sempre nello stesso arco temporale. Missione riuscita quindi: Luca Medici, vero nome di Checco Zalone, ha raggiunto un altro record con il suo Tolo Tolo, in attesa di capire quanto farà registrare nelle settimane di programmazione.

Tolo Tolo, attese rispettate

Superarsi non è mai facile, soprattutto quando le aspettative sono alle stelle. Tolo Tolo, il film che segna il debutto in regia di Checco Zalone, era senza dubbio il film più atteso dell’anno in Italia e le aspettative sono state rispettate, anzi superate. Alcune sale hanno persino aperto dopo il brindisi di mezzanotte del 31 dicembre per permette ai (molti) curiosi di guardare quasi in anteprima il nuovo film del comico pugliese.

Per rendere l’idea del successo di Tolo Tolo, basta pensare che il nuovo film di Checco Zalone in appena un giorno ha raggiunto la metà degli incassi fatti registrare da Frozen 2, un altro dei film più attesi, in due settimane. Numeri record destinati a crescere, proclamando ancora una volta Checco Zalone campione d’incassi e di idee.

Come annunciato da lui stesso con Tolo Tolo oltre alle risate c’era la volontà di commuovere. Perché il film tocca il delicato argomento dell’immigrazione, affrontato come al solito dal comico con apparente leggerezza ma con un tatto capace di fare pensare. Si ride forse meno, ma si riflette tanto. Non un male, solo quello a cui aveva puntato Checco.