Quarta dose, infettivologi: “Sì a over 80, ma rivedere fasce età”

(Adnkronos) – “E’ fondamentale” sull’ampliamento della fascia d’età per la quarta dose “che arrivi una decisione, soprattutto per chi è più fragile, prima dell’autunno. La decisione sulle fasce d’età apre però ad alcune considerazioni, può esserci un 59enne con fattori di rischio che ha necessità di una protezione con una quarta dose. Quindi forse il sistema delle fasce d’età andrebbe rivisto mentre credo che sulla necessità di una quarta dose agli over 80 non ci siano dubbi, vista anche l’ottima tollerabilità del vaccino anti-Covid in questa popolazione”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Claudio Mastroianni, presidente della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit) e ordinario di Malattie infettive all’Università Sapienza di Roma, commentando le parole del ministro della Salute Roberto Speranza che, ospite di ‘Radio Anch’io’ su Rai Radio 1, ha spiegato che, “se si deciderà” sulla quarta dose, “sarà per fasce di anziani”.