Quarta dose, Pregliasco: “Allargare platea e riaprire hub”

(Adnkronos) – L’offerta della quarta dose di vaccino anti-Covid va ampliata “quanto prima” a tutti gli over 60 e ai fragili di ogni età, così come suggerito dall’Agenzia europea del farmaco Ema che su questo punto ha preannunciato la diffusione a breve di una raccomandazione ufficiale con l’Ecdc, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Il virologo Fabrizio Pregliasco invita a fare presto, ma prevede anche difficoltà nella gestione della somministrazione estesa del secondo booster: “Credo che non sarà facilissimo organizzare le cose – spiega all’Adnkronos Salute il docente dell’università Statale di Milano – e che sarà necessario il coinvolgimento della medicina del territorio, delle farmacie e una riattivazione di qualche hub vaccinale”.

“Mi sembra assolutamente importante – conferma Pregliasco – immaginare di ampliare oggi la platea della quarta dose, perché ormai molti di noi, io stesso, abbiamo fatto l’ultima ormai da molto tempo e sappiamo che, così come la protezione conferita dalla guarigione, anche quella da vaccinazione si riduce nel tempo, anche alla luce delle nuove varianti” di Sars-CoV-2.