Quarta dose, Ricciardi: “A over 60 entro luglio”

(Adnkronos) – Quarta dose di vaccino anti-Covid per gli over 60 già a partire dalle prossime settimane di luglio. “Sì, sarà una decisione che il ministero della Salute deve prendere per una raccomandazione. Sicuramente entro luglio, credo che sarà una decisione molto rapida”. Lo ha detto Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute e professore ordinario di Igiene all’università Cattolica, intervenendo a ‘Buongiorno’ su Sky Tg24.

E sotto i 50 anni? “Non avremo i nuovi vaccini prima di ottobre e non ne avremo tanti, ma la campagna vaccinale deve riprendere – sottolinea -, in questo momento per i fragili, cioè per età (over 60) e per patologia, e per il personale sanitario”.

“Siamo in un’ondata pandemica molto forte. Si poteva evitare non rimuovendo tutte le misure di sicurezza” contro i contagi Covid-19. “Tutti i Paesi, invece, non solo l’Italia, hanno rinunciato a combattere il virus- E il virus poi ti castiga”, ha sottolineato.