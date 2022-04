Quarta dose vaccino Lazio e Lombardia: non solo over 80, come prenotare

(Adnkronos) – Con la quarta dose di vaccino anti-Covid la prima regione a partire è stata oggi il Lazio con le prime somministrazioni nella Asl di Rieti. Ma “la campagna vaccinale” per il secondo booster “partirà in tutta la Regione da giovedì”, annuncia all’Adnkronos Salute l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato. Già da mercoledì “sarà possibile prenotare attraverso il sito ‘Salute Lazio’, il proprio medico di famiglia e le farmacie”.

In Lombardia sono partite da oggi le prenotazioni attraverso la piattaforma regionale ma anche qui le somministrazioni del secondo richiamo inizieranno giovedì per una platea di 519.710 over 80, 58.000 ospiti delle Rsa e 70.231 over 60 con elevata fragilità.

La quarta dose è riservata a tutti gli over 80, agli ospiti delle Rsa e alle categorie a rischio con elevata fragilità tra i 60 e 79 anni. Si tratta della seconda dose booster e potrà essere effettuata dalle categorie indicate trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla prima dose di richiamo e non è indicata per i soggetti che abbiano contratto l’infezione da Sars-CoV-2 successivamente alla somministrazione della terza dose.