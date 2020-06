Quarta Repubblica, puntata 15 Giugno 2020 su Rete4: temi e ospiti di Nicola Porro, ex Sindaco New York, Stati Generali, razzismo, Covid-19

Torna puntuale come sempre anche oggi 15 Giugno 2020 l’appuntamento con Quarta Repubblica su Rete4 alle ore 21.25. Di che cosa parlerà questa sera in prime time il talk sull’attualità condotto da Nicola Porro?

Nuova puntata con Quarta Repubblica, il talk di Nicola Porro. Ancora una volta, oggi 15 giugno 2020 in prima serata su Rete4 il giornalista parte con un quadro completo sull’attualità e con importanti scoop. Ecco infatti l’intervista all’ex sindaco di New York e avvocato personale del presidente Donald Trump, Rudolph Giuliani.

Nelle tre ore di diretta, tanti i temi al centro del talk: dalla crisi per le famiglie e aziende alle prese con le scadenze fiscali di giugno e i pagamenti della cassa integrazione in deroga, all’inchiesta della procura di Bergamo sulla mancata zona rossa a Nembro e Alzano Lombardo.

Spazio ovviamente agli Stati Generali dell’Economia in corso a Roma, fino ai rischi del revisionismo che ha messo in stato di accusa per razzismo il celebre film “Via col vento”. E poi ancora, i tribunali deserti per la sospensione delle udienze a causa del covid-19, fino ai rischi della usura sui negozi in difficoltà.

Quarta Repubblica, puntata 15 Giugno: ospiti: Rudolph Giuliani, Briatore, Di Pietro, Tajani

E ancora, i sondaggi e indiscrezioni sul partito del premier Conte. Tra gli ospiti della serata anche l’imprenditore Flavio Briatore, il politologo Edward Luttwak, l’ex pm di Mani Pulite Antonio Di Pietro, il vicepresidente di Forza Italia e del Ppe Antonio Tajani, il capogruppo del Pd al Senato Andrea Marcucci, l’economista Giulio Sapelli, a presidente di Confesercenti Patrizia De Luise, lo scrittore Christian Raimo, i giornalisti Mario Giordano, Pietro Senaldi, Claudio Cerasa, Gianni Barbacetto, Piero Sansonetti, Daniele Capezzone e Maria Giovanna Maglie.