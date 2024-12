Quarticciolo, sgomberati 5 alloggi e 3 magazzini Ater occupati

Si sono concluse le operazioni di controllo straordinario nel quartiere Quarticciolo, nella periferia est di Roma, condotte da circa 300 agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. Fin dalle prime luci dell’alba, le pattuglie hanno effettuato verifiche a tappeto sull’intera area, concentrandosi in particolare sugli immobili e sui veicoli presenti nel quartiere.

Quarticciolo, sgomberi a tappeto

Nel corso dell’intervento sono stati sgomberati cinque appartamenti di proprietà dell’Ater, occupati abusivamente da persone non aventi diritto, e recuperati tre magazzini anch’essi oggetto di occupazione illecita. Complessivamente, sette persone sono state denunciate per occupazione abusiva o altre irregolarità.

Le operazioni hanno incluso anche un’intensa attività di monitoraggio delle strade del quartiere. Oltre 1.600 accertamenti sono stati effettuati, con risultati significativi: più di 140 violazioni al codice della strada sono state contestate, oltre 20 veicoli sono stati sequestrati – alcuni dei quali di provenienza furtiva – e due automobili in stato di abbandono sono state rimosse. Durante i controlli, tre persone sono state fermate per ulteriori accertamenti, una delle quali trovata in possesso di sostanze stupefacenti e quindi deferita alle autorità competenti.

Sul posto erano presenti anche diverse unità di altre forze dell’ordine e personale dell’Ater, impegnato nel supporto logistico e tecnico durante le operazioni di recupero degli alloggi.

L’intervento rappresenta una risposta concreta alle problematiche di illegalità e degrado che da tempo affliggono il quartiere Quarticciolo. Le autorità sottolineano che si tratta di un’azione volta a ripristinare la legalità e a garantire maggiore sicurezza ai residenti, con un approccio integrato che combina il recupero degli immobili pubblici con un controllo approfondito del territorio.