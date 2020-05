Quarto grado oggi 22 Maggio 2020 su Rete4, Propaganda Live su La: l’informazione sui canali nazionali

Anche oggi 22 Maggio arriva una giornata di grandi e importanti approfondimenti dal punto di vista giornalistico nelle televisioni nazionali che, in prima serata in almeno due casi, scegliono di mettere in prime time l’approfondimento per arrivare ad avere novità ed un quadro ancor più aggiornato sulla emergenza da coronavirus.

In particolare si tratta di Rete4 e di La7. Ecco cosa prevedono i due programmi in onda oggi 22 maggio 2020.

Rete4, ore 21.20: Quarto Grado

Nuovo appuntamento con Quarto Grado, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. La trasmissione a cura di Siria Magri torna sull’emergenza sanitaria legata al covid-19 ed in dettaglio sul dubbio dei primi contagi. I primi casi positivi, pare possano risalire a quando il virus era ancora ignoto a tutti.

Tra i vari dubbi, vi è quello relativo al ruolo della Cina, ma naturalmente dal grande paese asiatico si negano tutti i sospetti.

Inoltre, in puntata si parlerà anche di Luca Sacchi, il ragazzo ucciso con un colpo di pistola alla testa, la sera del 23 ottobre scorso, a Roma. In carcere per l’omicidio, Valerio Del Grosso con Paolo Pirino e Marcello De Propris. Il processo è stato rinviato al prossimo 9 giugno. Ulteriori intercettazioni tra Luca e la fidanzata Anastasya sembrano complicare la vicenda: e Anastasya, in aula è presente sia nella veste di imputata che di parte civile.

La7, ore 21.15: Propaganda Live

Nuova serata con Propaganda Live, il programma curato e condotto da Diego Bianchi “Zoro”, che si dedica all’approfondimento sul coronavirus con ospite Don Luigi Ciotti. La puntata vedrà la partecipazione dell’attore Sergio Rubini. Il reportage di Diego Bianchi di oggi invece sarà dedicato ai tentativi di ripartenza con la riapertura di diverse attività, tra cui i parrucchieri. Spazio anche ai monologhi di Andrea Pennacchi e di Salvatore Marino.

Sul palcoscenico di Propaganda Live Daniele Silvestri e Rancore, che presenteranno il loro singolo in uscita “Il mio nemico invisibile”. In studio gli opinionisti Marco Damilano, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher e Paolo Celata. Spazio anche alla satira di Makkox e la Social Top Ten, con le notizie principali e più curiose della settimana.