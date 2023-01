Quasi 2.000 banchieri in Ue guadagnano più di un milione, in Italia sono 351

(Adnkronos) – Ci sono quasi duemila banchieri in Europa che guadagnano più di un milione di euro l’anno. L’Eba, l’European Banking Authority, ha pubblicato il suo report con i dati al 2021. L’analisi mostra un incremento significativo, pari al 41,5%, dai 1.383 del 2020 ai 1957 del 2021. E’ il dato più alto da quando esiste questa rilevazione, dal 2010.

Quanti sono in Italia? Sono 351. Di questi, 277 hanno uno stipendio compreso tra 1 e 2 milioni di euro, 43 fra 2 e 3 milioni, 17 fra 3 e 4 milioni, 9 fra 4 e 5 milioni, 1 fra 5 e 6 mln, 1 fra 6 e 7 mln, 2 fra 7 e 8 mln, 1 fra 9 e 10 milioni.

L’Eba spiega che l’incremento è legato “alle buone performance generali, in particolare nelle aree investment banking e trading and sales, anche per la ricollocazione di manager dal Regno Unito alla Ue e per un incremento generale dei salari”. Il rapporto medio ponderato tra remunerazione variabile e fissa per i redditi più alti è aumentato dall’86,4% nel 2020 al 100,6% nel 2021.